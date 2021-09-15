Серхи Роберто расплакался из-за свиста болельщиков «Барселоны»
15:01
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто отреагировал на критику болельщиков после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3), сообщает AS.
Футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демирала. Поле Роберто покидал под свист болельщиков. Отметим, игра проходила на «Камп Ноу».
Из-за негативной реакции фанатов, Роберто в раздевалке расплакался. Товарищи по команде успокаивали его, а защитник каталонцев Жерар Пике раскритиковал болельщиков за свист.
Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.
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