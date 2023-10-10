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Сегодня, 18:04

«Севилья» объявила о назначении Диего Алонсо новым главным тренером клуба

Руслан Минаев
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«Севилья» объявила о подписании контракта с наставником Диего Алонсо. Соглашение с новым главным тренером клуба рассчитано до конца этого сезона.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была сборная Уругвая, которую он возглавлял с декабря 2021 года по февраль 2023-го.

Ранее уругваец тренировал «Интер Майами», «Монтеррей», «Пачуку», «Олимпию» (Парагвай) и «Пеньяроль».

8 октября «Севилья» объявила об уходе главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

После 8 матчей андалусийцы набрали 8 очков и занимают 14-е место в ла лиге. В следующем матче команда примет «Реал» 21 октября.

ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
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