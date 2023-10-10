Хавбек «Реала» Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает Marca.

18-летний турок получил повреждения на тренировке и выбыл на срок до месяца.

В конце июля Гюлер повредил правое колено. Его восстановление после операции заняло 2 месяца. После перехода в «Реал» футболист еще не принимал участия в официальных матчах за клуб.

6 июля мадридцы объявили о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».