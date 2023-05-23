Семь человек арестованы в связи с отдельными расистскими инцидентами в отношении Винисиуса

Семь человек арестованы в связи с двумя отдельными расистскими инцидентами с участием нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN со ссылкой на полицию Испании.

Три ареста были произведены ранее в Валенсии. Они связаны с оскорблениями в адрес футболиста на матче 35-го тура ла лиги. По ходу матча у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Также стало известно о новых четырех арестах в Мадриде, которые связаны с расистским инцидентом, произошедшим в январе. Тогда фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса. На баннере было написано: «Мадрид ненавидит «Реал».