Погба поддержал Винисиуса: «Расизм — это психическое заболевание»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о расизме в футболе и поддержал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Это случается уже не в первый раз, но это никогда не должно повториться. У нас уже достаточно таких примеров, но до сих пор ничего не изменилось. Это психическое заболевание людей, и мне кажется, что таких людей ничего не изменит. Если ничего не происходит, мы сами должны найти решение», — написал Погба в соцсетях.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца.