Ла лига, 36-й тур: «Вальядолид» — «Барселона», «Реал» — «Райо Вальекано» и другие матчи
Матчи 36-го тура чемпионата Испании.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги.
Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, турнирная таблица и статистика, фото и видео.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
3
|Реал
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
15
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|- : -
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|- : -
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|- : -
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|- : -
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|25.05
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|30
|2
|4
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