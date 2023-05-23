Три болельщика «Валенсии» арестованы за расистские оскорбления в адрес Винисиуса
Национальная полиция Испании арестовала трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Marca со ссылкой на правительственного делегата Валенсийского сообщества Пилар Бернабе.
Также представитель заявила, что сотрудники органов госбезопасности продолжают работу с записями с камер наблюдения внутри стадиона «Валенсии» для выявления других нарушителей.
Бернабе сообщила, что Высший спортивный совет уже начал работать с ла лигой и Федерацией футбола Испании для установления мер борьбы с расизмом в чемпионате.
По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
3
|Реал
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
15
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|- : -
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|- : -
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|- : -
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|- : -
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|25.05
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|30
|2
|4