"Сельта" арендовала одноклубника Черышева

"Валенсия" отдала в аренду в "Сельту" защитника Хорхе Саенса, информирует официальный сайт "Летучих мышей" Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2021 года.

22-летний игрок обороны перешел в "Валенсию" этим летом из "Тенерифе", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Напомним, что этим летом "Валенсия" также выкупила у "Вильярреала" полузащитника сборной России Дениса Черышева и заключила с ним соглашение до июня 2022 года. В договоре прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.