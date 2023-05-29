Сборная Бразилии все еще рассчитывает пригласить Анчелотти

В Сборной Бразилии продолжают верить, что смогут убедить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти возглавить национальную команду, утверждает The Athletic.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии отложила крайний срок по поиску нового менеджера для сборной в связи с надеждой на согласие Анчелотти.

Обязанности главного тренера бразильской сборной с февраля исполняет Рамон Менезес.