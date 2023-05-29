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Сегодня, 14:24

Сборная Бразилии все еще рассчитывает пригласить Анчелотти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Сборной Бразилии продолжают верить, что смогут убедить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти возглавить национальную команду, утверждает The Athletic.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии отложила крайний срок по поиску нового менеджера для сборной в связи с надеждой на согласие Анчелотти.

Обязанности главного тренера бразильской сборной с февраля исполняет Рамон Менезес.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.06 20:00
Бетис – Валенсия
 - : -
4.06 20:00
Сельта – Барселона
 - : -
4.06 20:00
Эльче – Кадис
 - : -
4.06 20:00
Эспаньол – Альмерия
 - : -
4.06 20:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 20:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 20:00
Реал – Атлетик
 - : -
4.06 20:00
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 20:00
Вальядолид – Хетафе
 - : -
4.06 20:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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