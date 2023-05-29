«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Кунде из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mirror.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего француза может составить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Кунде выступает за «Барселону» с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах ла лиги, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.