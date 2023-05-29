«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Кунде из «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mirror.
По информации источника, сумма трансфера 24-летнего француза может составить 50 миллионов фунтов стерлингов.
Кунде выступает за «Барселону» с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах ла лиги, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|
2
|Реал
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|
3
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|
4
|Р. Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|
5
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|
6
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|
7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|
8
|Атлетик
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|
9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|
10
|Р. Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|
11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|
12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.06
|20:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|20:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|20:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|20:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|20:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|4.06
|20:00
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.06
|20:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|4.06
|20:00
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|4.06
|20:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
|4.06
|20:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3
Новости