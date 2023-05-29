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Сегодня, 14:29

Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, в последние недели переговоры между «Барсой» и 43-летним испанским специалистом сильно продвинулись. Сторонам осталось решить несколько последних вопросов, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Ожидается, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/renovacion-xavi-inminente-88042896
Хави Эрнандес (Хави)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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Бетис – Валенсия
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Сельта – Барселона
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Эспаньол – Альмерия
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