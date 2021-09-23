Роберто Мартинес отреагировал на слухи о том, что он может сменить Кумана в «Барселоне»
12:48
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону» вместо Роналда Кумана.
«Конечно, слухи всегда были и будут в футболе, это нормально. Когда ты, например, проигрываешь три матча подряд, сразу появляются слухи о том, что ты можешь потерять свою работу. Пока мне нечего сказать», — приводит Eurosport слова Мартинеса.
22 сентября сообщалось, что «Барселона» рассматривает Мартинеса в качестве замены Куману и готова выплатить отступные сборной Бельгии, чтобы подписать специалиста.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.co.uk/football/liga/2021-2022/exclusive-belgium-boss-roberto-martinez-responds-to-barcelona-manager-links-as-just-rumours_sto8552999/story.shtml
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