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Асенсио: «Анчелотти может на меня рассчитывать»

11:32
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио высказался о своем хет-трике в ворота «Мальорки» (6:1) в матче 6-го тура ла лиги.

«Очень рад, что смог забить три гола и за возможность начать игру в старте. Я хотел показать Анчелотти, что он может на меня рассчитывать. «Мальорка» хорошо стартовала в новом сезоне, и нам было не так просто, как могло бы показаться», — цитирует Асенсио AS.

После 6 туров ла лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице с 16 очками. 25 сентября команда сыграет с «Вильярреалом».

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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