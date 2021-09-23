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Анчелотти высоко оценил игру Карима Бензема

16:34
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.

«Карим здорово выглядит. Он забил восемь голов, но нельзя забывать, что он отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто нападающий, забивающий голы. Он всесторонний форвард. Когда ему будет нужен отдых, свой шанс получит Йович», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

В текущем сезоне ла лиги 33-летний футболист провел 6 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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