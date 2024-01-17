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Сегодня, 13:52

Revelo: «Сельта» заинтересована в трансфере нападающего ЦСКА Давилы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сельта» заинтересована в приобретении нападающего ЦСКА Виктора Давилы, сообщает Revelo.

По данным источника, к 26-летнему игроку проявляет интерес новый спортивный директор испанского клуба Марко Гарсес, который знаком с Давилой по работе в мексиканской «Пачуке». Между «Сельтой» и ЦСКА уже были контакты, однако в команде из Виго рассчитывают на приход чилийца летом 2024 года.

В текущем сезоне Давила сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

ФК Сельта
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
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13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
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Мальорка – Сельта
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Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
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Барселона – Осасуна
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Атлетико – Р. Вальекано
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