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Сегодня, 13:00

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча Кубка Испании

«Осасуна» сыграет с «Реал Сосьедадом» в 1/8 финала Кубка Испании 17 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Осасуна» сыграет с «Реал Сосьедадом» в матче 1/8 финала Кубка Испании в среду, 17 января. Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Осасуна» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 22.55 по московскому времени.

В 1/16 финала команда из Памплоны обыграла «Кастельон» со счетом 1:0. Бело-голубые были сильнее «Малаги» (1:0).

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

Турнирная таблица и результаты Кубка Короля в актуальном виде доступна на нашем сайте.

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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