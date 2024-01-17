«Осасуна» сыграет с «Реал Сосьедадом» в 1/8 финала Кубка Испании 17 января

«Осасуна» сыграет с «Реал Сосьедадом» в матче 1/8 финала Кубка Испании в среду, 17 января. Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Осасуна» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 22.55 по московскому времени.

В 1/16 финала команда из Памплоны обыграла «Кастельон» со счетом 1:0. Бело-голубые были сильнее «Малаги» (1:0).

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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