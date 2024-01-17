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Сегодня, 14:46

Тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Барселону» вместо Хави

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Жироны» Мичел может сменить Хави на аналогичном посту в «Барселоне» по окончании сезона, сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, специалист уже провел переговоры с руководством «Барселоны» и продвинулся в переговорах.

Мичел возглавляет «Жирону» с 2021 года. В этом сезоне под его руководством команда лидирует в таблице ла лиги, набрав 49 очков. «Барса» отстает на 8 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Жирона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
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13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
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Мальорка – Сельта
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13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
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Барселона – Осасуна
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Хетафе

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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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