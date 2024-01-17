Тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Барселону» вместо Хави

Главный тренер «Жироны» Мичел может сменить Хави на аналогичном посту в «Барселоне» по окончании сезона, сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, специалист уже провел переговоры с руководством «Барселоны» и продвинулся в переговорах.

Мичел возглавляет «Жирону» с 2021 года. В этом сезоне под его руководством команда лидирует в таблице ла лиги, набрав 49 очков. «Барса» отстает на 8 очков.