«Реал» вдвое поднимет зарплату Милитау по новому контракту

«Реал» подпишет новый контракт с защитником Эдером Милитау, сообщает Marca.

Cогласно новому договору, который будет действовать до 2028 года, 24-летний защитник будет получать вдвое больше — его зарплата увеличится с 3,5 миллионов евро до 7 миллионов.

Также в контракте будет прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Милитау провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.