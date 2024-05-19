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Сегодня, 14:30

«Вильярреал» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

«Вильярреал» и «Реал» сыграют 19 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Тони Кроос.
Тони Кроос.
Фото Reuters

«Вильярреал» дома в одноименном городе примет «Реал» 19 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоится на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе «Окко». Начало видеотрансляции — в 20.00 мск. Следите в матч-центре «СЭ» за формальными событиями противостояния 37-го тура примеры между мадридцами и «желтой подводной лодкой».

«Вильярреал» с главным тренером Марселино Гарсией Торалем занимает восьмое место с 51 баллом. «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 93 очками. Команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом сезона-2023/2024.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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«Барселона» — «Райо Вальекано»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 1 : 0
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 - : -
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 - : -
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 - : -
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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