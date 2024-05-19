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Сегодня, 13:43

Mundo Deportivo: судьба Хави в «Барселоне» будет решена в понедельник

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Руководство «Барселоны» 20 мая примет решение о будущем главного тренера команды Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в этот день 44-летний специалист проведет встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Утверждается, что у встречи может быть любой исход.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании текущего сезона. В апреле он сообщил, что изменил решение и продолжит работу в клубе.

Позже появилась информация, что в «Барселоне» недовольны публичными комментариями Хави о финансовых проблемах клуба.

После 36 туров «Барселона» (79 очков) занимает второе место в испанской ла лиге.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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Алавес – Хетафе
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19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
19.05 20:00
Гранада – Сельта
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Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

 10
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Рафинья

Барселона

 9
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
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Вильярреал

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