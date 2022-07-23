«Барселона» отказалась покупать Криштиану Роналду

«Барселона» отказалась от возможности подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.

По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в покупке 37-летнего португальца несмотря на то, что агент футболиста Жорже Мендеш предлагал «сине-гранатовым» оформить трансфер.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

22 июля, что Роналду близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Игрок может продолжить карьеру в испанском «Атлетико».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.