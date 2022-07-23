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Сегодня, 15:11

«Барселона» отказалась покупать Криштиану Роналду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Барселона» отказалась от возможности подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.

По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в покупке 37-летнего португальца несмотря на то, что агент футболиста Жорже Мендеш предлагал «сине-гранатовым» оформить трансфер.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

22 июля, что Роналду близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Игрок может продолжить карьеру в испанском «Атлетико».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/cristiano-ronaldo-man-united-exit-27548546

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ТБ 2.5

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П1

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ИТБ1 (1.5)

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1.65
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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
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