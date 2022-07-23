«Барселона» отказалась покупать Криштиану Роналду
«Барселона» отказалась от возможности подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.
По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в покупке 37-летнего португальца несмотря на то, что агент футболиста Жорже Мендеш предлагал «сине-гранатовым» оформить трансфер.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.
22 июля, что Роналду близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Игрок может продолжить карьеру в испанском «Атлетико».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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7
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
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11
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -