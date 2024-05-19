Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:30

Ла лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании

«Вильярреал» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гави, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

В воскресенье, 19 мая состоится предпоследний 37-й тур чемпионата Испании. В этот день запланировано девять матчей. Интриги нет — мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом ла лиги. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Ла лига: расписание и результаты матчей 38-го тура

19 мая, воскресенье

20:00. «Атлетик» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Севилья

20:00. «Барселона» — «Райо Вальекано»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Райо Вальекано

20:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

20:00. «Кадис» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Лас-Пальмас

20:00. «Гранада» — «Сельта»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Сельта

20:00. «Валенсия» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Жирона

20:00. «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Реал

20:00. «Атлетико» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Осасуна

20:00. «Мальорка» — «Альмерия»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Альмерия

Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» готовит объявление о подписании нового контракта с Модричем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 1 : 0
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 - : -
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 - : -
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 - : -
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости