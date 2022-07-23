Модрич о повторении прошлогоднего триумфа «Реала»: «У команды есть чувство победы. Мы хотим большего»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что готов повторить прошлогодний успех клуба.
В сезоне-2021/22 мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.
«Когда ты выигрываешь, это не значит, что ты можешь расслабиться и быть доволен тем, что имеешь. Наоборот: когда у вас есть чувство победы, вы хотите большего. Вы хотите испытать это еще раз. Именно это и толкает вас вперед», — сказал Модрич Sport.es.
36-летний хорват добавил, что в «Реале» он способен реализовать свои мечты.
«Мне нравится, то что я делаю, я очень счастлив в «Реале». Я в лучшей команде мира и у меня есть все, о чем только может мечтать игрок. Я мотивирован и это меня заряжает», — сказал он.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -