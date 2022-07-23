Модрич о повторении прошлогоднего триумфа «Реала»: «У команды есть чувство победы. Мы хотим большего»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что готов повторить прошлогодний успех клуба.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.

«Когда ты выигрываешь, это не значит, что ты можешь расслабиться и быть доволен тем, что имеешь. Наоборот: когда у вас есть чувство победы, вы хотите большего. Вы хотите испытать это еще раз. Именно это и толкает вас вперед», — сказал Модрич Sport.es.

36-летний хорват добавил, что в «Реале» он способен реализовать свои мечты.

«Мне нравится, то что я делаю, я очень счастлив в «Реале». Я в лучшей команде мира и у меня есть все, о чем только может мечтать игрок. Я мотивирован и это меня заряжает», — сказал он.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.