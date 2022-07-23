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Модрич о повторении прошлогоднего триумфа «Реала»: «У команды есть чувство победы. Мы хотим большего»

Модрич готов повторить прошлогодний успех «Реала»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что готов повторить прошлогодний успех клуба.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.

«Когда ты выигрываешь, это не значит, что ты можешь расслабиться и быть доволен тем, что имеешь. Наоборот: когда у вас есть чувство победы, вы хотите большего. Вы хотите испытать это еще раз. Именно это и толкает вас вперед», — сказал Модрич Sport.es.

36-летний хорват добавил, что в «Реале» он способен реализовать свои мечты.

«Мне нравится, то что я делаю, я очень счастлив в «Реале». Я в лучшей команде мира и у меня есть все, о чем только может мечтать игрок. Я мотивирован и это меня заряжает», — сказал он.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Лука Модрич
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