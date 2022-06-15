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«Реал» требует 50 миллионов евро за Менди, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Defenca Central.

По данным источника, «Королевский клуб» согласен отпустить 27-летнего француза за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В сезоне-2021/22 Менди забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.defensacentral.com/real_madrid/1655057620-50-millones-por-mendy-el-madrid-lo-deja-claro-y-ya-hay-interesados
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК Челси
Ферлан Менди
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Реал

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Карим Бензема

Реал

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Севилья

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Валенсия

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