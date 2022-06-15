«Реал» требует 50 миллионов евро за Менди, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Defenca Central.

По данным источника, «Королевский клуб» согласен отпустить 27-летнего француза за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В сезоне-2021/22 Менди забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.