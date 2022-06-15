Хавбек «Барселоны» де Йонг близок к переходу в «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед», написал инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 25-летний голландец согласовал с английским клубом контракт до 2027 года. Сторонам осталось согласовать сумму трансфера с «Барселоной», которая, просит за хавбека не меньше 80 миллионов евро.