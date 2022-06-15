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Сегодня, 06:36

«Севилья» планирует подписать защитника «Монако» Бадиашиле

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Севилья» интересуется защитником «Монако» Бенуа Бадиашиле, сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанский клуб готовит официальное предложение по 21-летнему французу в летнее трансферное окно. Футболист может стать заменой Диего Карлосу, который перешел в «Астон Виллу».

В сезоне-2021/22 Бадиашиле забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас в 34 матчах за «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-seville-va-faire-une-offre-pour-le-defenseur-de-monaco-badiashile_AP-202206140408.html
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 0 : 1
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 0 : 0
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