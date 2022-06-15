«Севилья» планирует подписать защитника «Монако» Бадиашиле

«Севилья» интересуется защитником «Монако» Бенуа Бадиашиле, сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанский клуб готовит официальное предложение по 21-летнему французу в летнее трансферное окно. Футболист может стать заменой Диего Карлосу, который перешел в «Астон Виллу».

В сезоне-2021/22 Бадиашиле забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас в 34 матчах за «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.