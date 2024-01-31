Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

31 января, 11:20

«Реал Сосьедад»: расписание матчей в феврале

«Реал Сосьедад» проведет семь матчей в феврале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Микель Оярсабаль.
Микель Оярсабаль.
Фото AFP

«Реал Сосьедад» проведет семь матчей в феврале. Пять встреч пройдут в рамках ла лиги, одна состоится в Лиге чемпионов, а еще одна — в Кубке Испании. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Реал Сосьедад» тренера Иманоля Альгуасиля с 36 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги после 22 туров.

Расписание матчей «Реал Сосьедад» в феврале 2024 года

  • 3 февраля. 23:00. Ла лига. «Жирона» — «Реал Сосьедад»
  • 6 февраля. 23:00. Полуфинал Кубка Испании. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»
  • 10. февраля. 18:15. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
  • 14 февраля. 23:00. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
  • 18 февраля. 20:30. Ла лига. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»
  • 23 февраля. 23:00. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
  • 27 февраля. 23:30. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. 20-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча и сделал 1 результативную передачу.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
1
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави дал совет будущему тренеру «Барселоны»: «Важно вести себя естественно и не позволять влиять на себя»

«Барселона» — «Осасуна»: время начала и где смотреть матч испанской ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости