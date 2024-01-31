«Реал Сосьедад»: расписание матчей в феврале

«Реал Сосьедад» проведет семь матчей в феврале

«Реал Сосьедад» проведет семь матчей в феврале. Пять встреч пройдут в рамках ла лиги, одна состоится в Лиге чемпионов, а еще одна — в Кубке Испании. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Реал Сосьедад» тренера Иманоля Альгуасиля с 36 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги после 22 туров.

Расписание матчей «Реал Сосьедад» в феврале 2024 года

3 февраля. 23:00. Ла лига. «Жирона» — «Реал Сосьедад»

6 февраля. 23:00. Полуфинал Кубка Испании. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

10. февраля. 18:15. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» 14 февраля. 23:00. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

18 февраля. 20:30. Ла лига. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

«Мальорка» — «Реал Сосьедад» 23 февраля. 23:00. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 27 февраля. 23:30. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. 20-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча и сделал 1 результативную передачу.

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