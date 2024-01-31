«Барселона» дома примет «Осасуну» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу в среду, 31 января. Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне, Испания. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Барселона» — «Осасуна» пройдет в онлайн-сервисе «Окко Спорт», которую можно посмотреть по подписке. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка, что на 11 баллов меньше, чем имеется у «Жироны», лидера чемпионата Испании на данный момент. «Осасуна» располагается на 11-й строчке, набрав 26 очков.

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