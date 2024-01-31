Хави дал совет будущему тренеру «Барселоны»: «Важно вести себя естественно и не позволять влиять на себя»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, какой совет может дать специалисту, который в будущем возглавит клуб.

«Мой совет — вести себя естественно и не позволять влиять на себя. Моей мечтой было тренировать «Барселону», побеждать с ней, и она достигнута. Моя совесть чиста, я сделал для клуба все, что мог. Будущему тренеру советую наслаждаться этим временем, хотя это невозможно», — приводит Mundo Deportivo слова тренера.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка.