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«Реал» сегодня объявит о продлении контракта с Васкесом

03:13
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«Реал» согласован новый контракт с нападающим Лукас Васкесом. Как сообщает El Partidazo de COPE, в четверг, 3 июня, испанский клуб объявит о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до 2024 года.

Нынешний контракт Васкеса рассчитан до 30 июня 2021 года. Футболист является воспитанником мадридского клуба. Он в 2015 году вернулся в «Реал» из «Эспаньола» за 1 миллион евро.

29-летний испанец в этом сезоне сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 голевых передач.

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