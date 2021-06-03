Агент Черышева высказался о возможном уходе футболиста из «Валенсии»

Хуан Лопес, агент нападающего «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе 30-летнего футболиста из испанского клуба.

Ранее издание AS сообщило, что «Валенсия» запланировала продажу нескольких футболистов, включая Черышева, чтобы разгрузить бюджет.

«В этих новостях нет ничего верного! Денис пока очень сфокусирован на игру за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока», — сказал Лопес «СЭ».

«Валенсия» в сезоне-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании. На счету Черышева в минувшем сезоне 22 матча и три результативные передачи.

(Данил Алешин)