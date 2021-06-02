«Валенсия» подписала вратаря тбилисского «Динамо» Мамардашвили

Голкипер тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешел в «Валенсию», сообщает 2 июня официальный сайт грузинского клуба. Аренда рассчитана на один сезон. У «Валенсии» будет опция выкупа контракта.

20-летний вратарь выступал в аренде за тбилисский «Локомотив». В 16 матчах он пропустил 19 мячей и один раз отыграл «на ноль». Он принимал участие в победном матче отборочного турнира Лиги Европы против московского «Динамо» (2:1).