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«Валенсия» подписала вратаря тбилисского «Динамо» Мамардашвили

23:26
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Голкипер тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешел в «Валенсию», сообщает 2 июня официальный сайт грузинского клуба. Аренда рассчитана на один сезон. У «Валенсии» будет опция выкупа контракта.

20-летний вратарь выступал в аренде за тбилисский «Локомотив». В 16 матчах он пропустил 19 мячей и один раз отыграл «на ноль». Он принимал участие в победном матче отборочного турнира Лиги Европы против московского «Динамо» (2:1).

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