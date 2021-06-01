«Реал» продлит контракт с Лукасом Васкесом и ведет переговоры с Бензема

«Реал» договорился о новом контракте с нападающим Лукас Васкесом. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Также мадридский клуб ведет активные переговоры о новом контракте с нападающим Каримом Бензема. С ним договор будет подписан до 2023 года.

33-летний француз в этом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.

На счету 29-летнего Васкеса 24 матча в ла лиге: 2 гола и 5 голевых передач.