«Реал» продлит контракт с Лукасом Васкесом и ведет переговоры с Бензема
17:24
«Реал» договорился о новом контракте с нападающим Лукас Васкесом. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Также мадридский клуб ведет активные переговоры о новом контракте с нападающим Каримом Бензема. С ним договор будет подписан до 2023 года.
33-летний француз в этом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.
На счету 29-летнего Васкеса 24 матча в ла лиге: 2 гола и 5 голевых передач.
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