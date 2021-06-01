В Испании сообщили, что «Валенсия» хочет продать Черышева

«Валенсия» готова продать нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает. В их число входит и российский полузащитник Денис Черышев, утверждает AS 1 июня.

30-летний россиянин вошел в список игроков, на которых не рассчитывают в клубе. «Валенсия» готова продать футболиста и ждет предложений по нему.

В 21-й встрече чемпионата Испании Черышев отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Сейчас Денис Черышев находится в расположении сборной России, которая готовится к Евро-2020.