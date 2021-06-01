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«Валенсия» подписала новый контракт с 18-летним защитником

17:28
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«Валенсия» подписала новый контракт с защитником Хесусом Васкесом. Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано теперь до 2023 года, сообщает сайт команды.

В прошлом сезоне Васкес провел 1 матч в Кубке Испании.

Он является игроков юниорской сборной Испании.

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