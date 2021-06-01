«Валенсия» подписала новый контракт с 18-летним защитником

«Валенсия» подписала новый контракт с защитником Хесусом Васкесом. Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано теперь до 2023 года, сообщает сайт команды.

? Jes?s V?zquez: «Esta renovaci?n supone algo muy grande para m?, algo que siempre he so?ado»#Jes?sV?zquez2025#JuntsAnemAMUNT — Valencia CF ??? (@valenciacf) June 1, 2021

В прошлом сезоне Васкес провел 1 матч в Кубке Испании.

Он является игроков юниорской сборной Испании.