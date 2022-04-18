«Реал» смущают запросы Холанна по зарплате и его травматичность

«Реал» обдумывает трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холлана, сообщает Goal.com.

По информации источника, мадридский клуб не устраивают требования 21-летнего норвежца по зарплате. Руководство «Реал» не хочет, что большая зарплата нападающего негативно повлияла атмосферу в клубе.

Отмечается, что «Реал» также травматичность Холанна. В клубе не хотят повторения ситуаций с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

При этом «Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере, также как в случае с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне Холанн забил 25 мячей и отдал восемь результативных передач в 26 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.