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Сегодня, 15:55

«Реал» смущают запросы Холанна по зарплате и его травматичность

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» обдумывает трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холлана, сообщает Goal.com.

По информации источника, мадридский клуб не устраивают требования 21-летнего норвежца по зарплате. Руководство «Реал» не хочет, что большая зарплата нападающего негативно повлияла атмосферу в клубе.

Отмечается, что «Реал» также травматичность Холанна. В клубе не хотят повторения ситуаций с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

При этом «Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере, также как в случае с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне Холанн забил 25 мячей и отдал восемь результативных передач в 26 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/real-madrid-haaland-wage-fitness-transfer/bltafc8c16fa162c232

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
Результаты / календарь
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 0 : 2
17.04 22:00
Севилья – Реал
 2 : 3
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 25
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
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Атлетик

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