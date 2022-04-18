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Сегодня, 13:45

Фанаты «Барселоны» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за числа болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Фанаты «Барселоны» бойкотируют матч 32-го тура ла лиги с «Кадисом» из-за количества болельщиков «Айнтрахта» в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы, сообщает Diario Sport.

По информации источника, активные фанаты каталонского клуба осудили системы, которые позволяют держателям сезонных абонементов продавать свои билеты на встречи, что дает доступ на стадион туристам и болельщикам гостевых команд.

Напомним, что во время игры с «Айнтрахтом» на стадионе «Камп Ноу» присутствовало более 20 тысяч болельщиков немецкого клуба. «Барселона» потерпела поражение со счетом 2:3 и не вышла в полуфинал Лиги Европы.

Матч «Барселона» — «Кадис» состоится сегодня, 18 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что болельщики каталонского клуба планируют провести митинг против руководства из-за большого числа фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу».

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/barcelonas-singing-supporters-wont-attend-cadiz-match-in-protest-13528147

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1.40

Обе забьют - да

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ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
ФК Кадис
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 0 : 2
17.04 22:00
Севилья – Реал
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