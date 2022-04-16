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Сегодня, 12:00

Ла лига, расписание и результаты матчей 32-го тура: «Валенсия» сыграет с «Осасуной», «Севилья» — «Реал» и другие игры

«Валенсия» сыграет с «Осасуной», «Севилья» проведет матч с «Реалом» в матче ла лиги
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

32-й тура чемпионата Испании по футболу. «Валенсия» сыграет с «Осасуной» и другие встречи.

15 апреля, пятница

Испания. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:0
Бетис
Реал Сосьедад
Ремиро Рико Горосабель (Элустондо, 87) Ле Норман Субименди Субельдия Мерино Рафинья (Янузай, 65) Сильва Исак (Порту, 80) Серлот
Бетис
Браво Бартра Алекс Морено Пеццела Бельерин Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Руибаль, 46) Родригес Хуанми (Хоакин, 68) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)
Предупреждения
Рафинья 60’, Сильва 90+1’, Серлот 90+2’  -  Виллиам Карвалью 37’, Родригес 75’, Браво 90+1’, Бартра 90+2’
Удаления
Сильва 90+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Эскудерос (Испания)

16 апреля, суббота

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Мальорка
Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Осасуна
Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Вильярреал

17 апреля, воскресенье

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 15:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Леванте
Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Эспаньол
Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 19:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Сельта
Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

18 апреля, понедельник

Испания. Лига 1. 32-й тур
18 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Кадис

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

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18%

1.75

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16%

2.15
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Наполи
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П1

23%

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X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
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0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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