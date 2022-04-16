«Валенсия» сыграет с «Осасуной», «Севилья» проведет матч с «Реалом» в матче ла лиги

32-й тура чемпионата Испании по футболу. «Валенсия» сыграет с «Осасуной» и другие встречи.

15 апреля, пятница

16 апреля, суббота

17 апреля, воскресенье

18 апреля, понедельник

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