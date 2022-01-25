«Реал» не станет продавать Йовича в зимнее трансферное окно

«Реал» принял решение не продавать нападающего Луку Йовича в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что на Йовича претендует «Ньюкасл» и «Арсенал». Но мадридский клуб решил сохранить 24-летнего серба, который рассматривается в качестве запасного игрока на случай травмы игроков основы.

В текущем сезоне Йович провел 15 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.