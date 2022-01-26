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Сегодня, 07:58

«Интер» хочет подписать полузащитника «Лейпцига» Анхелиньо

Иван Торопцев
Корреспондент

«Интер» интересуется полузащитником «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает Fichajes.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 25-летнем испанце усиление для левого фланца обороны.

В сезоне-2021/22 Анхелиньо провел 25 матчей за «Лейпциг», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/inter-milan-incluye-angelino-prioridades-2022-20220125.html
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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Атлетик – Реал
 1 : 2
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Бетис – Алавес
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 2 : 2
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Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
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