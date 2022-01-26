«Интер» хочет подписать полузащитника «Лейпцига» Анхелиньо

«Интер» интересуется полузащитником «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает Fichajes.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 25-летнем испанце усиление для левого фланца обороны.

В сезоне-2021/22 Анхелиньо провел 25 матчей за «Лейпциг», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.