«Севилья» приняла решение не продавать защитника Диего Карлоса
Руководство «Севильи» приняло решение не продавать защитника Диего Карлоса, сообщает Marca.
«Ньюкасл» делал два предложения по игроку, но получил отказ.
При этом футболист хотел покинуть команду и сделал официальный запрос с просьбой отпустить его в Англию. Он уже согласовал контракт с «Ньюкаслом» на четыре года.
В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 21 матче в ла лиге, в которых забил два гола.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|
7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|21
|9
|4
|8
|27-22
|31
|
9
|Атлетик
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
10
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|
12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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