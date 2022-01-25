«Севилья» приняла решение не продавать защитника Диего Карлоса

Руководство «Севильи» приняло решение не продавать защитника Диего Карлоса, сообщает Marca.

«Ньюкасл» делал два предложения по игроку, но получил отказ.

При этом футболист хотел покинуть команду и сделал официальный запрос с просьбой отпустить его в Англию. Он уже согласовал контракт с «Ньюкаслом» на четыре года.

В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 21 матче в ла лиге, в которых забил два гола.