«Реал» не собирается продавать Азара летом

Нападающий «Реала» Эден Азар не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Deportes Cuatro. Президент «королевского клуба» Флорентино Перес уведомил 30-летнего бельгийца, что его будущее по-прежнему связано с «Реалом».

Перес желает, чтобы Азар добился успехов в футболке мадридцев. В текущем сезоне на счету бельгийца 9 игр за клуб в чемпионате Испании, в которых он забил два гола.