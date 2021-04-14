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«Реал» не собирается продавать Азара летом

22:57
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Нападающий «Реала» Эден Азар не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Deportes Cuatro. Президент «королевского клуба» Флорентино Перес уведомил 30-летнего бельгийца, что его будущее по-прежнему связано с «Реалом».

Перес желает, чтобы Азар добился успехов в футболке мадридцев. В текущем сезоне на счету бельгийца 9 игр за клуб в чемпионате Испании, в которых он забил два гола.

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