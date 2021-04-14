«Барселона» предлагает Гарсии более низкую зарплату, чем при Бартомеу

Окончательное решение о переходе защитника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити» в «Барселону» пока не принято. Каталонский клуб рассчитает согласовать все детали контракта с игроком до конца апреля, сообщает Sport.es.

Около года назад испанец договорился с «Барсой» об условиях соглашения, когда клубом руководил Жозеп Бартомеу, но сейчас каталонский клуб не готов платить футболисту такую зарплату, учитывая то, какое влияние на финансовое положение клуба оказала пандемия коронавируса.

«Барселона» предложила Гарсии новый проект контракта со сниженной по сравнению с предыдущим вариантом соглашения зарплатой. Футболист думает над новым предложением каталонцев.

Руководство «Барселоны» все еще очень хочет заполучить 20-летнего защитника, однако чтобы присоединиться к сине-гранатовым, игроку придется согласиться на более низкую зарплату, чем предполагалось ранее.