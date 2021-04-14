Модрич высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

«В прессе всегда ходят слухи о тех или иных возможных трансферах. Мбаппе — великий футболист, он доказал это и в сборной, и в «ПСЖ». В «Реале» всегда с радостью готовы принять великих, но сейчас, по ходу сезона, неправильно говорить о том, кто куда может уйти. Посмотрим, что будет дальше. Кильян — топ-игрок, один из лучших в мире», — приводит Goal слова Модрича.

8 апреля сообщалось, что Мбаппе не продлевает контракт с «ПСЖ» и может продолжить карьеру в «Реале».