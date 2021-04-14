Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Модрич высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

09:35
Теги:

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

«В прессе всегда ходят слухи о тех или иных возможных трансферах. Мбаппе — великий футболист, он доказал это и в сборной, и в «ПСЖ». В «Реале» всегда с радостью готовы принять великих, но сейчас, по ходу сезона, неправильно говорить о том, кто куда может уйти. Посмотрим, что будет дальше. Кильян — топ-игрок, один из лучших в мире», — приводит Goal слова Модрича.

8 апреля сообщалось, что Мбаппе не продлевает контракт с «ПСЖ» и может продолжить карьеру в «Реале».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/modric-mbappe-greats-always-welcome-at-real-madrid/1fv1u70s88ejc1s12rk47b3831

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд