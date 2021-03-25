«Реал» не хочет возвращать Криштиану Роналду

«Реал» не заинтересован в возвращении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, информирует cope.es. Как отмечается, клуб ценит все прошлые заслуги португальца, однако нацелен на приобретение футболистов на будущую перспективу.

Ранее появлялась противоречивая информация по поводу Роналду. Сначала говорилось о том, что «Ювентус» хочет продать 36-летнего форварда из-за высокой зарплаты.

Затем вице-президент туринцев Павел Недвед заявил, что Роналду не покинет команду этим летом и является неприкасаемым игроком.

Сам футболист якобы хотел бы вернуться в «Реал», если ему предложат такой вариант, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он завоевал 15 трофеев, среди которых четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, будучи игроком «Реала», он стал обладателем четырех «Золотых мячей».

В нынешнем сезоне Роналду провел 24 матча в чемпионате Италии, в которых забил 23 гола (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.