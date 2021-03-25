Фати может пропустить остаток сезона из-за проблем с мениском

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может пропустить остаток сезона-2020/21 из-за проблем с мениском, сообщает Marca.

По информации источника, 18-летнему испанцу может потребоваться новая операция на колене, поскольку его мениск не заживает так, как ожидалось. Футболист получил разрыв мениска в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2) 7 ноября. 9 ноября игрок был прооперирован, ожидалось, что он сможет вернуться на поле в марте.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.