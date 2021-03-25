Черышев сможет принять участие в следующем матче «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал «СЭ» о состоянии сына.

«У него все нормально, начал на полную тренироваться с командой, так что без проблем. Сейчас перерыв на сборные, за это время он постарается набрать форму, тем более он дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Поэтому не должно быть проблем, ждем, что он сможет сыграть с «Кадисом». Все будет зависеть от решения тренера. Последнюю игру команда выиграла, хорошо сыграли, поэтому сейчас для попадания в основу нужно доказать свою состоятельность», — сказал Черышев «СЭ».

В нынешнем сезоне Денис Черышев принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отличился двумя голевыми передачами. В последний раз Черышев выходил на поле 24 января в матче против «Атлетико» (1:3). Матч 29 тура испанского первенства между «Кадисом» и «Валенсией» состоится 4 апреля в 19:30 по московскому времени.

(Сергей Федоров)