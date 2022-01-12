Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:57

«Реал» назвал стартовый состав на матч против «Барселоны» за два часа до игры

Евгений Петров
Корреспондент
Винисиус Жуниор (в центре).
Фото ФК «Реал»

Стал известен стартовый состав «Реала» на полуфинал Суперкубка Испании против «Барселоны». До игры остается более двух часов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитау, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисус Жуниор.

«Барселона» состав пока не назвала. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапорта: «Барселона» хочет обыграть «Реал». Наша сила — талантливая молодежь»

«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Суперкубка Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости