«Реал» назвал стартовый состав на матч против «Барселоны» за два часа до игры

Стал известен стартовый состав «Реала» на полуфинал Суперкубка Испании против «Барселоны». До игры остается более двух часов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитау, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисус Жуниор.

«Барселона» состав пока не назвала. Начало игры в 22.00 по московскому времени.