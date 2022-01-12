«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Суперкубка Испании

12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за видеотрансляцией игры можно в прямом эфире по этой ссылке.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проходит формате «Финал четырех». В данном турнире участвуют победитель и финалист Кубка Испании, а также чемпион и второе место примеры.

В параллельном 1/2 финала Суперкубка 13 января сыграют «Атлетико» и «Атлетик».