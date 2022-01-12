Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».

«Впервые классико проводится за пределами Испании, — приводит слова Лапорты Diario Sport. — «Барселона» хочет обыграть «Реал». Несколько футболистов восстановились после повреждений. Сегодня мы рассчитываем на игроков, которых до этого не могли выпустить на поле. Очень надеемся на этот матч. Наша сила — талантливая молодежь».

Встреча «Барселоны» с «Реалом» состоится сегодня,12 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.